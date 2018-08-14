В Волгограде пациентка с редким заболеванием родила дочь весом 850 граммов

Сегодня, 14:27 \\ Здоровье

Роженице сделали кесарево сечение на 31-й неделе беременности. Новорожденная девочка и ее мать себя хорошо чувствуют.

 В Волгограде случилось настоящее чудо. Местные СМИ сообщили о том, что жительница города, страдающего от редкого заболевания, смогла родить дочь. У женщины синдром Такаясу, который является нарушением кровоснабжения органов и тканей, в том числе и матки. У пациентки врчи диагностировали 3-й тип заболевания, он очень тяжелый.

Несмотря на препятствия, пациентка с редким заболеванием выносила дочь весом 850 граммов. Беременность была сложной, врачи понимали, что плоду нужно дать побольше времени, чтобы он сумел вырасти в утробе, однако не нанести сильного вреда матери. В итоге, жительница Волгограда вынашивала дочь 31 неделю, после этого врачи решили делать кесарево сечение.

У молодой пациентки еще до родов были серьезные осложнения редкого заболевания. Недуг поразил обе наружные сонные артерии, обе подключичные артерии, нисходящая аорта, чревной ствол, верхняя брыжечная артерия и обе почечные артерии. Помимо этого, женщине делали сложную операцию и протезировали аорту. Несмотря на все эти проблемы, жительница Волгограда выносила и родила дочь. Теперь малышке предстоит набираться сил и расти, так как ее вес составляет всего 850 граммов.

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Автор - Анна Пушкина
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