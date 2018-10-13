Ученые рассказали о полезных свойствах вишни

Сегодня, 04:30 \\ Здоровье

Специалисты выяснили, что вишня очень полезна для здоровья и содержит в себе свойства, которые благотворно влияют на состояние организма в целом. Особенно подчеркивается, что с ее помощью можно улучшить работу кишечника.

 Как сообщает издание «Актуальные новости», медицинский зарубежный журнал опубликовал научную работу, где исследовалось влияние терпкого концентрата вишни на микроорганизмы в кишечнике. Ученые провели и лабораторные, и клинические испытания. В результат удалось установить, что ягода благотворно влияет на микрофлору кишечника, оказывая пребиотическое действие. Добровольцы отказались от лекарственных препаратов с соответствующей функцией, но ввели в свой рацион вишню. Положительная динамика наблюдалась абсолютно у всех участников эксперимента.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что только воздействием на кишечник полезные свойства ягоды не ограничиваются. Эксперты обнаружили, что ягода содержит больше питательных веществ, чем черешня, которая, на первый взгляд, очень схожа по природе с вишней. Сообщается, что в вишневом соке в 20 раз больше витамина А и в 5 раз больше антиоксидантов. Кроме того, он обогащен и другими химическими элементами, приносящими пользу организму, например, витамином К, марганцем, калием, медью.

Ученые отмечают, что плоды вишневого дерева укрепляют мышцы, что особенно важно для людей, которые ведут активный образ жизни. Помимо этого, ягоды могут быть отличным средством в борьбе с бессонницей и другими нарушениями сна.

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Автор - Евгения Чернобаб
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