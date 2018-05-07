Девушка из Англии несколько лет чувствовала себя пьяной из-за передавленного мозжечка

Джоди Байтсон-Хоррокс, которая проживает в городе Халл в Англии на протяжении двух лет наблюдались постоянные головокружения и головные боли. Девушка чувствовала себя, будто всё время была пьяной.

Несколько лет пациентке никто не мог поставить правильный диагноз и, соответственно, скорректировать методы лечения, как сообщает новостное агенство Life.ru. Жительница Англии мучилась со своим недугом довольно долгое время. Медики диагностировали ей обычную мигрень, прописывали соответствующие лекарственные препараты. Однако ничего из рекомендованного врачами не улучшало состояние пациентки, а, напротив, делало только хуже.

Тогда специалисты приняли решение направить Джоди на сканирование головного мозга. В результате исследования и изучения полученных данных экспертам удалось установить, что у англичанки мальформация. Это, так называемое, аномальное развитие, из-за которого нижняя часть заднего полушария мозга давила на спинной. В итоге происходило передавливание мозжечка, что и было причиной регулярных головокружений, головных болей и чувства, словно человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Миндалины мозжечка препятствовали нормальной циркуляции спинно-мозговой жидкости между спинным мозгом и головным. Чтобы устранить это, медикам понадобилось осуществить оперативное вмешательство. В результате девушке удалили определенную часть черепа, в связи с чем удалось уменьшить давление и нормализовать ее состояние. Врачи подчеркивают, что дальнейшее развитие аномалии могло бы привести к параличу.