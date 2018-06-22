Из-за плесени британский школьник стал похож на демона

Сегодня, 10:44 \\ Здоровье

У 8-летнего ученика из Великобритании появились странные галлюцинации.

Уильям Хьюлетт из Англии заразился очень редкой болезнью мозга. Его поведение стало кардинально отличаться от привычного спокойного. Парень стал слишком раздражительным и агрессивным. 8-летний Уильям накидывался на родителей, наносил сестре увечья, запирал членов семьи, ломал бытовую технику и разбрасывал различные предметы по дому. Школьника начали посещать сильные галлюцинации, в ходе которых он просил родителей лишить его жизни. Мать Уильяма отметила, что сын буквально возненавидел пуговицы. Его рвало от одного их вида.

В течение всей болезни, которая длилась около года, ребенок отказывался мыться и чистить зубы. Его родители объездили разные клиники, консультировались с разными психологами и невропатологами. В конечном итоге у Уильяма Хьюлетта был обнаружен синдром PANS. Семья посчитала, что во всем виновата плесень в доме, поэтому Хьюлетты сменили прописку. В конечном итоге медики выяснили, что у 8-летнего мальчика было яркое нервно-психическое расстройство, вызванное стрептококком. Курс антибиотиков и стероидов помог Уильяму вернуться к нормальной жизни.

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Автор - Антон Словацкий
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