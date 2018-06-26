Медики рассказали, как ортопедические стельки могут причинить вред здоровью

Об этом говорят многие врачи-остеопаты. Они подчеркивают, что не стоит использовать ортопедические стельки, если врач сам их не прописал, поскольку их ношение может причинить вред спине.

Врачи практически единогласно заявляют, что не нужно проявлять излишнюю самостоятельность во всем, что касается здоровья. Люди без специального образования могут не знать, какими последствиями обернется для них прием лекарства, даже если оно должно помочь от имеющихся проблем. То же самое касается и такого, на первый взгляд, безобидного вопроса, как ношение ортопедических стелек. Многие удивятся, но для их использования тоже необходима консультация с медиками.

Несмотря на то, что ортопедические стельки действительно должны облегчить нагрузку на ноги, они могут значительно увеличить ее на спину. Особенно это повлияет на поясничный отдел. Если человек не знает о какой-то проблеме со спиной, то лучше не рисковать, а обратиться за советом в медицинское учреждение.

Кроме того, специалисты отмечают, что не стоит злоупотреблять каблуками. Идеальное время – не более двух часов. А в офисе желательно вообще менять их на обувь на плоской подошве. Для профилактики дома стоит выполнять определенные упражнения: ходить на носочках, пятках, разных сторон стоп. Также время от времени обливать ноги холодной водой. Эти рекомендации, по словам экспертов, помогут долгое время сохранить ноги в отличной форме.