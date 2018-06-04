Полезнее яблок: ученые рассказали о полезных свойствах хурмы

Оказалось, что хурма улучшает работу всего человеческого организма. Экзотический фрукт, считают ученые, крайне полезен для людей, страдающих от гипертонии.

Ученые рассказали, что хурма поднимает настроение и снимает усталость. Более того, экзотический фрукт даже способен повысить работоспособность. Хурма оказалась куда полезнее яблок в плане влияния на пищеварение. По словам ученых, фрукт помогает избавиться от частых расстройств желудка, так как в ней очень много пищевых волокон и минеральных веществ.

Помимо этого, хурма полезна для гипертоников. Ученые утверждают, что в данном фрукте содержится много витаминов, которые помогают в стабилизации давления и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Также хурма хорошо влияет на кожу и повышает иммунитет человека. ученые, рассказавшие о полезных свойствах хурмы, считают, что данный фрукт зря недооценивается и считается малополезным, ведь он на самом деле может принести организму человека много пользы.