Учёные выявили влияние марихуаны на качество спермы

Специалисты встревожены, ведь марихуану можно легально употреблять в более, чем половине штатов Америки.

Исследования учёных проводились в Вашингтоне, где этот препарат разрешён с 2012 года. Они выявили, что люди, которые потребляли каннабис в течение своей жизни, с большей вероятностью имели ненормально сформированную сперму и её более низкую концентрацию по сравнению с мужчинами, которые никогда не употребляли этот марихуану. Специалисты оценили анализ спермы у 409 мужчин, страдающих бесплодием. Перед отправкой образцов испытуемые были опрошены на склонность к употреблению табака, марихуаны и других вредных привычек.

Результаты подтвердили предположения учёных о влиянии «травки» на качество спермы. Около половины мужчин – 43% мужчин попали в категорию употреблявших когда-либо марихуану на протяжении жизни. Многие из них - 25% заявили, что больше не используют этот препарат, а остальные 18% определяются как «текущие пользователи». Выяснилось, что активность сперматозоидов у курильщиков каннабиса значительно ниже, чем у тех, кто никогда не употреблял это препарат. По мнению специалистов, наука не поспевает за распространением и легализацией марихуаны, что вызывает серьёзные опасения.