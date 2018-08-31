Иммунологи рассказали, как уберечь себя от гриппа и простуды

Осенью на постоянной основе увеличивается население с повышенной температурой тела, кашлем и болью в горле.

Это является первыми признаками вирусного заболевания. Однако иммунологи рассказали, как можно уберечься от простуды. Они отмечают, что правила являются простыми и не требуют лишней траты денег.

Одной из главных рекомендаций является сохранение носа в тепле. Это связано с тем, что во время сниженной температуры ухудшается циркуляция крови, поэтому в орган не попадают защитные клетки в необходимом количестве - учитывая, что грипп и простуда передаются воздушно-капельным путём, это важно.

Кроме того, медики советуют избегать частых рукопожатий, особенно в перчатках. Дело в том, что хоть микроорганизмы не попадут на кожу, но человек может почесать нос, через который бактерии попадут внутрь.

Также отмечается, что обезопасить себя от болезни можно, стирая одежду в горячей воде, употребляя как можно больше фруктов, заменить влажные салфетки и антисептики мылом, а также восполняя дефицит витамина D в организме.

Врачи также советуют соблюдать правило "двух рядов" в общественных местах. Не стоит забывать о физической активности и полноценным сном.