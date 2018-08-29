Ученые назвали мясо, которое поможет снизить высокое кровяное давление

Сегодня, 11:52 \\ Здоровье

Команда британских ученых назвали самое лучшее мясо, которое эффективно борется с высоким кровяным давлением у людей.

Высокое кровяное давление, если его не лечить, может привести к серьезным осложнениям со здоровьем. Поэтому для предотвращения и контроля состояния рекомендуется здоровая сбалансированная диета. Для любителей мяса, ученые назвали самый лучший вариант, который поможет снизить высокое кровяное давление.

По версии ученых из Великобритании, именно мясо курицы и индейки лучше всего справляются с гипертонией, поскольку имеют низкое содержание вредных жиров и холестерина. Опасными видами мяса для людей, которые страдают от гипертонии, считаются говядина, свинина и баранина, которые стоит избегать в рационе.

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Автор - Светлана Тарабан
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