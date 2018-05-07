Ученые из Томска выяснили, что депрессию нужно лечить новыми методами

Специалисты НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и НИИ физиологии и фундаментальной медицины из Новосибирска рассказали, что нынешние способы эффективны только для 60-70% пациентов. Поэтому нужно менять подход.

Заместитель директора НИИ психического здоровья по научной работе Светлана Иванова заявила, что необходимость изменения методов лечения депрессии связано, прежде всего, с переменой отношения к данному заболеванию как в научных кругах, так и в обществе. Ранее считалось, что такое психическое расстройство, как депрессия, не влияет на головной мозг и не вызывает серьезных повреждений. Ее относили лишь к самой обычной функциональной реакции человека на стресс. Депрессию связывали с вырабатыванием определенного количества гормона серотонина, поэтому препараты, которые применяли, чтобы с ней бороться, основаны именно на гормональное регулирование.

Однако выяснилось, что далеко не все люди, которые страдают этим недугом, могут вылечиться с помощью таких лекарственных средств. Это заставило ученых задуматься о том, что на формирование депрессии влияет что-то еще, а потому нужно менять и подход к лечению. По словам специалистов, в процессе депрессивных расстройств наблюдаются нарушения в коре головного мозга и в структуре самого серого вещества. Примечательно, что нарушения различны. Они зависят от количества депрессивных эпизодов, их длительность и силы. Именно поэтому нужно улучшать нейропластичность мозга, чтобы лечить депрессию, для этого нужно проводить новые научные разработки.