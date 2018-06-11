Ученые рассказали, что можно похудеть только лишь силой мысли

Специалисты рассказали, что люди, которые находятся на диете, теряли в несколько раз больше килограмм, если просто представляли себя стройными. Психологи уверены, что визуализация играет не последнюю роль в процессе похудения.

Такой вывод сделали исследователи из Университета Портсмута. Они обнаружили, что если человек будет регулярно представлять себя худым, это поможет ему добиться более успешных результатов и эффективнее бороться с лишним весом. Они провели эксперимент, в котором участвовали люди, находящиеся на диете и регулярно занимающиеся физическими нагрузками. То есть, оба фактора так или иначе должны были способствовать потере лишнего веса. При этом ученые утверждают, что испытуемые, которые совмещали тренировки и правильное питание с функциональными образными тренировками, в среднем теряли более 6 кг и 9 см в талии всего за год. Напротив, добровольцы, которые регулярно допускали в своей голове негативные мысли, не уделяя достаточно внимания мотивации, худели всего приблизительно на 600 г и на 0,24 см в талии за те же 12 месяцев.

Смысл такой визуализации в том, чтобы представлять, как человек будет выглядеть, когда сбросит лишний вес, как он будет себя чувствовать, какие эмоции сможет испытывать. Эксперты считают, что эти мысли способствуют усилению мотивации, значение которой в процессе похудения нельзя недооценивать.

Напомним, ранее сообщалось, ученым удалось доказать, что мысли материальны. По мнению специалистов, визуализация действительно работает, а потому нельзя постоянно думать только о плохом и ожидать негативного исхода от того или иного события. Поэтому необходимо, как считают психологи, формировать положительное мышление, чтобы не навредить самому себе.