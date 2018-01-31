Ученые выяснили, как можно укрепить сердце и продлить жизнь

В Калифорнийском университете группа ученых выяснила, как человек может укрепить свое сердце, тем самым значительно продлить жизнь.

Специалисты проводили свой эксперимент на плодовых мушках. В результате выяснилось, что белок винкулин, который играет важную роль в образовании контактов между клетками, способен препятствовать старению сердца.

Основу сердечной мышцы являют собой ткани. Именно в них содержится тот самый белок винкулин. Правда, проблема в том, что с возрастом он начинает вырабатываться в организме все меньше и меньше. По этой причине начинается сокращение мышечной ткани.

Для своего эксперимента ученые создали плодовых мушек, которые, согласно статистике, живут шесть недель. В их клетки ввели ДНК-переключатель, который копирует необходимый белок и продолжает его вырабатывать. В результате такие мушкам удалось продлить жизнь: они прожили дольше, чем это полагается, - около девяти недель.

Теперь специалисты хотят провести исследования для того, чтобы научиться вырабатывать винкулин уже в человеческом организме. Таким образом, можно будет продлить человеческую жизнь.

Напомним, что недавно ученые напечатали сердце на 3D-принтере. По мнению специалистов, при поиске доноров невозможно найти полную копию и часто органы не приживаются в другом организме. С помощью такого способа вряд ли можно будет заменить сердце целиком, однако возможно заменить поврежденный участок.