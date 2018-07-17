Роспотребнадзор рекомендует жителям Оренбурга воздержаться от купания в городских фонтанах

Специалисты в сфере благополучия человека и медицинские работники призвали всех жителей России не купаться в фонтах. В частности послание адресовано жителям Оренбурга, так как из-за жарких погодных условий, участились случаи купания в фонтанах.

Жители не стесняются плескаться в резервуарах с водой прямо в центре города. Помимо того, что это показывает плохое воспитание человека, купание в фонтанах вредит здоровью. Крупные города часто украшают искусственными фонтанами, однако, это делают чисто из эстетических соображений. Струйки воды предназначены для того, чтобы прохожие могли ими любоваться. В результате того, что вода находится в открытых ёмкостях, в неё попадает пыль, грязь и огромное количество микробов. Вода в архитектурных системах движется по кругу, то есть микробы остаются в жидкости. Если загрязненная вода попадёт в ротовую полость или на места ран, то возможно развитие заболеваний.

В жаркую погоду медики рекомендуют по возможности находиться в тени, пить больше жидкости и носить головные уборы.