Учёные назвали продукты, способствующие уменьшению жира

Учёные давно доказали, что диеты вредны для здоровья. Похудеть поможет спорт и сбалансированное питание. Однако существуют продукты, которые смогут ускорить процесс избавления от лишних килограмм и сантиметров.

Значительно улучшить обмен веществ помогут артишоки. Это чудо растение способствует хорошему перевариванию продуктов питания, но стоит быть осторожным, так как побочным действием артишоков является сильный мочегонный эффект.

Если человек ограничивает себя в еде, но кушать постоянно хочется, то на помощь придёт грейпфрут. Цитрус низкокалорийный, но после его потребления человек ещё долго будет чувствовать сытость.

Ускорить обмен веществ поможет молочная сыворотка. Сыворотка - это жидкость, которая остаётся после приготовления молочных продуктов. Стоит отметить, что молочные остатки способствуют наращиванию мышц.

Очистить организм, получить порцию антиоксидантов и помочь работе печени можно всего лишь выпив зелёного чая.

Кайенский перец хорошо прогонит кровь. Его стоит употреблять людям со склонностями к болезням артерий.

Однако не стоит надеяться, что если человек наестся жаренного, жирного, сладкого, а после закусит всё грейпфрутом и запьёт зелёным чаем, то жир превратится в мышцы, учёные напоминают, что в питании главное умеренность и сбалансированность. Даже полезными продуктами не стоит переедать.

Ранее стало известно, что почти половина жителей России - толстяки.