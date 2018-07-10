Роспотребнадзор рассказал, как правильно и безопасно собирать грибы

Крайне опасно вести «тихую охоту» возле оживленных дорог и покупать грибы на стихийных рынках. Также нельзя хранить их в тепле и пробовать сырой гриб во время сбора.

Эксперты из Роспотребнадзора рассказали, как правильно и безопасно собирать грибы. Каждый год многие погибают из-за незнания правил и видов ядовитых грибов. Игнорировать опасность категорически нельзя, беспечное употребление данного продукта может стать причиной смерти.

Если от «тихой охоты» отказаться крайне сложно, то нужно строго следовать правилам. Грибы стоит собирать в хорошо проветриваемые лукошки. Складывать их в ведра, пакеты или мешки категорически запрещается – от тепла грибы портятся. Перед приготовлением данный продукт нужно хорошо промывать и очищать от земли.

Мариновать грибы крайне не рекомендуется в посуде, выполненной из оцинкованного материала или глазурованной глины. После сбора продукт следует готовить в тот же день, в ином случае грибы могут испортиться. Стоит отказаться от покупки грибов в местах, где за их качеством и безопасностью никто не следит.

Детям до 14 лет давать есть грибы не стоит. Детский организм еще не вырабатывает нужного количества ферментов, которых было бы достаточно для переваривания тяжелого продукта. Конечно же, любителям «тихой охоты» крайне не рекомендуется собирать грибы, если виды ядовитых и съедобных грибов им известны лишь отдаленно. «Тихая охота» хоть и кажется безопасной, но таит в себе много рисков и опасностей.