Ученые доказали бесполезность витамина D для здоровья головного мозга

По данным австралийских ученых, он никак не влияет на развитие ряда заболеваний центральной нервной системы. Их исследование описано в журнале Nutritional Neuroscience.

Сотрудники университета Аделаиды изучили 73 научных изыскания о пользе витамина D для здоровой работы головного мозга. Как оказалось, существующие эксперименты пока не доказали эффективность этого микроэлемента. Более того, исследования показали бесполезность витамина для профилактики рассеянного склероза, болезней Паркинсона, Альцгеймера и других опасных заболеваний, которые угрожают пожилым людям.

Ученые отметили, что в целом вещество положительно воздействует на организм и очень важно для многих жизненно важных процессов. Человек может получить витамин D из искусственных пищевых добавок или синтезировать самостоятельно в своей коже под воздействием солнечных лучей. Для здоровья мозга может быть полезно ультрафиолетовое излучение, однако не сам витамин.

Ранее китайские ученые опровергли ещё один миф, касающийся витамина D. Считалось, что вместе с кальцием он помогает людям старше 50 лет избегать переломов костей. Но оказалось, что витамин и тут никак не влияет на риски.