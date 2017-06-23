Птичий грипп не представляет угрозы для людей

22 июня появились заявления о вспышках птичьего гриппа в областях России, впоследствии были закрыты несколько птицефабрик в 5 регионах страны. Однако паника не обоснована, так как вирус не опасен для человека. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия для ликвидации болезни среди животных. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, заверил, что распространение вируса контролируется, и в ближайшее время пройдут переговоры с представителями Казахстана по поводу отмены запрета на ввоз продукции российских птицефабрик.

Напомним, что первыми о заражении птиц сообщили жители города Ливны (Орловская область). Затем сообщения о вирусе поступили из Курской и Саратовской областей. Известно, что основными переносчиками болезни являются дикие утки.

Впервые болезнь была выявлена в Италии более 100 лет назад и носила название "куриный тиф". На территории России вирус впервые был зарегистрирован в июле 2005. Болезни подверглись сибирские птицы.