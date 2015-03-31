Учёные изобрели микролазеры для мгновенной диагностики организма

Учёным из лаборатории в Беркли удалось создать светящие микролазеры, которые по размерам меньше эритроцитов.

Сообщается, что полимерные шарики, которые смешиваются с частицами других веществ, излучают свет во время воздействия на них инфракрасными лучами. Разработчики заявили, что микролазеры будут использованы для наблюдения за функционированием нервных клеток, а также помогут исследовать наименьшие изменения химического состава в человеческом организме в кратчайшие сроки, когда ранее для мониторинга требовались недели, что зачастую приводит к усугублению заболевания вплоть до летального исхода.

Учёные сообщают, что на первых этапах материал мог функционировать только в воздухе, что составляло трудность их имплантации в организм. Однако после соединения микролазеров и сыворотки крови проблема была решена и диагностика стала возможной.

По словам экспертов, использование врачами будет воплощено в реальность через два года.