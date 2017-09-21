В Москве построят «Умный госпиталь будущего»

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин и глава госпиталя «Будан» Джон Сан Хун подписали меморандум о том, что в медкластере центра «Сколково» будет построен «Умный госпиталь будущего». На встрече присутствовали лидеры Российской Федерации и Южной Кореи.

Клиника будет готова к эксплуатации в 2024 году, и занимать площадь около 48 тысяч квадратных метров. На территории инновационной клиники смогут расположить 260 больных, которые получат помощь кардиологов, онкологов, реабилитологов, травматологов и ортопедов. Так же в клиники планируют открыть 8 операционных, где будет находиться новейшие медицинское оборудование. «Умным госпиталем будущего» уже заинтересовались пять инвесторов и двадцать пять иностранных клиник. Сообщается, что на момент открытия клиники будущего численность работников будет превышать 500 человек, в том числе иностранные коллеги.