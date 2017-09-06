В Ростове открылся первый на юге «Центр ядерной медицины»

22 июня в Ростове-на-Дону торжественно открыли «Центр ядерной медицины» - единственный в ЮФО центр онкодиагностики с применением специального метода.

Развитие диагностики онкологических заболеваний не стоит на месте. Открытие «Центра ядерной медицины», которое произошло на базе клинико-диагностического центра базе клинико-диагностического центра «Здоровье».

Планируется, что «Центр ядерной медицины» будет проводить около пяти тысяч обследований в год и принимать примерно 30 пациентов ежедневно. Метод онкологической диагностики основан на применении «ПЭТ-Технолоджи». В центре установлен специальный сканер ПЭТ/КТ, с помощью которого и будут проводиться медицинские исследования.

В торжественном открытии приняли участие первые лица город и области. В частности, губернатор Василий Голубев отметил, что открытие медицинского учреждения такого типа является важным шагом в диагностике раковых заболеваний в ЮФО. Теперь онкологию можно выявить на ранней стадии, что в разы облегчит лечение. Сообщается, что в данное медицинское учреждение вложили около 200 миллионов рублей.