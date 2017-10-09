Детский лагерь в Омской области закроют из-за нахлынувшей волны заболеваний кишечными инфекциями.

Сегодня стало известно, что детский лагерь "Солнечная поляна" в Омской области закрывается на неопределенный срок. Отдыхающие дети будут доставлены к «Арене Омск» уже к концу этого дня. Причиной такого решения стало заболевание одного из ребят кишечной инфекцией. Практически моментально Роспотребнадзор взял дело под свой контроль. В ходе проверок были обнаружены еще одни случаи заболевания. Стало известно, что первый заболевший ребенок подхватил инфекцию от своего отца еще до того, как отправился на отдых в лагерь.

Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области, дал распоряжение закрыть «Солнечную поляну». Напомним, что ранее Александр Бурков и еще около 1760 человек попали под санкции президента Украины Петра Порошенко. В правительстве утверждают, что такое решение никаким образом не влияет на работу Буркова.

Что касается детского лагеря, то свою работу он возобновит как только будут проведены все соответствующие операции по уничтожению инфекций. «Чтобы предотвратить возможное попадание вирусов в организм человека, необходимо соблюдать санитарно-гигиенические нормы» - предупреждают в Роспотребнадзоре.