Ученые проверят предрасположенность к наркотикам у студентов

В Томске ученые разработали вид теста для студентов, который поможет определить предрасположенность к наркотикам.

Директор НИИ психического здоровья Николай Бохан рассказал, что новая система поможет определять предрасположенность к наркотическим веществам еще на ранней стадии. Бохан убежден, что это очень пригодится, если учитывать, что сейчас многие молодые люди подвержены стрессам и появлению зависимостей. По его словам, статистика показывает, что раньше студенты увлекались наркотиками для того, чтобы им "было весело". Сейчас же такое возникает из-за сильного эмоционального напряжения.

По словам Бохана, речь идет не только о тяжелых наркотиках. Тест будет выявлять предрасположенность к зависимости различных медицинских препаратов в том числе, особенно к успокоительным, которые в последнее время пользуются спросом среди молодежи.

Тест-система состоит из трех разных этапов. На первом этапе студентов проверят с помощью специального аромабуклета. Это покажет, есть ли у подростка какие-либо отклонения в развитии вкусовых рецепторов и обоняния. Уже после этого проводится нейрофизиологическое исследование, после которого идет лабораторное.

Бохан подчеркнул, что практически 40% опрошенных студентов, страдающих аддиктивными проблемами, говорили о том, что у них часто наступает тревога и депрессия. Сейчас новый тест подготавливают и создают его бизнес-модель. Планируется, что он может быть внедрен уже спустя один или два года.