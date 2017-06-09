Ученые рассказали, какие продукты вызывают депрессию

Американские ученые выяснили, какие продукты питания в рационе способны вызвать тревожное состоянии у человека.

По мнению специалистов, есть определенные продукты, к которым стоит относится осторожно, особенно в подростковом возрасте. Оказалось, что питание, которое содержит слишком много жиров, может в будущем вызывать чувство тревоги и депрессии.

Для эксперимента провели опыт на лабораторных крысах. В итоге им давали жирную пищу. Результаты показали, что чем больше в организме животного было жиров, то тем труднее было ему справляться со стрессом и депрессией. Ученые утверждают, что такой результат показало бы и исследование на людях. Для того, чтобы сохранить свою нервную систему в хорошем состоянии, ученые советуют меньше обращаться к фаст-фуду, сладостям, жирному мясу и молочным продуктам. К слову, по статистике, люди, которые в подростковом возрасте часто питались слишком жирной пищей, с возрастом чаще остальных пребывали в состоянии депрессии.

Напомним, что недавно ученые выяснили, что алкоголь способен вызвать рак. В эксперименте приняли участие более 100 тысяч человек. Само исследование длилось 8 лет, во время которых специалисты наблюдали за участниками. В результате оказалось, что чем больше человек употребляет алкогольных напитков, тем больше вероятность заболеть раком. При этом стоит отметить, что те, кто употреблял спиртное в умеренном количестве даже улучшали свое здоровье.