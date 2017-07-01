«Ешь и худей»: на Урале студентка придумала полезную колбасу

В состав сырых колбасок для гриля студентка Уральского аграрного университета решила добавить один новый ингредиент, кардинально меняющий влияние жареного продукта. Оказалось, что ученые и технологи попросту не обращали внимания на вещество, которое не только снизит голод, но и очистит организм от токсинов.

Студентка 4-го курса Уральского университета придумала, как сделать из обычной колбаски для гриля полезный продукт, способствующий похудению. В состав купатов (сырой заготовки для жареных колбасок» она добавила гуммиарабик. Проще говоря, в сырые колбаски студентка добавила смолу акации.

Оказалось, что смола акации является гипоаллергенной и содержит пищевые волокна, позитивно влияющие на пищеварительную систему человека. Эту добавку можно считать полезной, так как она борется с ожирением, сахарным диабетом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В состав колбасок следует класть лишь 2% гуммиарабика. Все остальные ингредиенты остаются прежними – рубленое мясо, соль с перцем и чеснок. Смолу акации уже используют в производстве пива и жвачек. Все дело в том, что данное вещество является природным загуститель. Ученые Урала уже оценили рецепт полезной колбасы для похудения. Такой продукт можно употреблять по принципу «ешь и худей».