Ученые установили связь леворукости со спинным мозгом

Ранее было принято считать, что леворукость зависит от различий между правым и левым полушариями мозга. Теперь специалисты выдвинули совсем другой вариант.

Ученые полагают, что леворукость может быть связанной со спинным мозгом. Еще в 80-х годах медики проводили исследования. Тогда они выяснили, что можно понять, какая рука станет доминирующей, уже на 13-ой неделе беременности. Обычно в этот период ребенок в утробе матери уже сосет палец на одной из рук. Хотя стоит отметить, что даже после этого исследования многие специалисты продолжают утверждать, что доминирующая рука определяется еще раньше.

Теперь в Рурском университете ученые провели новое исследование, в ходе которого пришли к новым выводам. По их мнению, причиной того, что человек родился левшой, может быть активность генов спинного мозга. То есть ребенок в утробе матери способен двигать своими конечностями еще до того, как мозг уже развивается настолько, что может посылать сигнал конечностям. К слову, ученые выяснили, что до 15-ой недели беременности спинной мозг ребенка и головной никак не могут быть связанными.