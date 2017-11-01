В Челябинске медики научились удалять опухоль через нос

Челябинские специалисты научились удалять опухоль мозга, не вскрывая черепную коробку.

С помощью нового оборудования для таких операций вскрытие черепной коробки перестало быть обязательным условием. Теперь в случаях когда опухоль меньше 6 сантиметров, то ее возможно просто удалить. Если же больше 6 сантиметров, то такую опухоль стало возможным измельчить и изъять из организма человека с помощью специального отсоса. К слову, это происходит через природные отверстия. Например, через нос. Челябинские специалисты поделились тем, что уже несколько таких операций были успешно проведены.

По словам главного нейрохирурга минздрава Челябинской области, в прошлом году через нос успешно удалили опухоли мозга у 120 пациентов. Известно, что такие операции отличаются тем, что пациенты могут уже через несколько дней отправится домой без всевозможных последствий.

Напомним, что недавно в России свою первую операцию провел робот-хирург. С помощью нового изобретения врачам удалось получить образец опухоли их пациента. Опухоль находилась в таком месте, что человек мог задеть важные части мозга. Робот с этой задачей справился отлично. Теперь первый пациент робота отправится домой, а врачи смогут провезти анализ нужного образца.