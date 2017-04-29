Специалисты дали советы, как сделать пищевые привычки детей лучше

Специалисты из Университета Ньюкасла в Австралии провели сравнение пищевых привычек у членов семей разного возраста. Ведущий автор Клэр Коллинз отметила, что родителям доступно улучшать их у детей, как сообщает HotGeo. Данные проведённого анализа представили в The Conversation.

Специалисты подчеркнули, что часто дети смотрят на то, что едят их родители. Из-за этого если мать себе на ужин кладёт в тарелку жирные и вредные сосиски, дочь, видя это, не притронется к яблоку. Есть способы, как улучшить пищевые привычки. Первым делом, нужно сделать так, чтобы здоровая еда являлась разнообразной.

Так, по словам Клэр Коллинз, ребёнок и сможет выбрать то, что ему нравится больше всего, и его организм будет лучше насыщен витаминами. Также желательно садиться за стол и употреблять продукты из «правильного» рациона совместно. Это позволит ребёнку понять – в обществе много людей питается именно здоровой едой. Чтобы дети не пугались незнакомых продуктов, подавать их стоит в сочетании с привычными.