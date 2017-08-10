Елена Малышева решила принять меры к своему организму

Российская телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала о мерах, которые принимаются в преддверии к летнему сезону. Так, женщина села на очень строгую диету, которая включает в себя овощи и воду.

Учитывая, что на телевидении Малышева акцентирует особое внимание на сбалансированном питании и проблеме ожирения, поклонников это не сильно смутило, но волнения имеются. Перед сезоном отпусков Елена для приведения организма в тонус решила ограничить себя в ассортименте еды.

Помимо жаркой поры года, это связано с грядущим выходом в свет на московское мероприятие в любимом облегающем одеянии. Дополнительно Малышева в социальных сетях оставляет полезные советы по похудению – она заявляет, что за месяц можно сбросить порядка шести килограмм с помощью соблюдения правильного рациона.

Однако телеведущая предупреждает всех последователей, что не стоит в первые же дни ожидать заоблачных результатов на весах – они появятся примерно через две недели.