Эксперт назвал быстрый и простой способ понять, голоден ли человек

По словам психолога и эксперта по здоровому питанию доктора Мэга Арролла, чувство голода может быть вызвано не реальной потребностью организма в пище. Чтобы избежать переедания и «заедания» стресса нужно применять простой метод, благодаря которому можно сразу определить, действительно ли человек голоден.

Издание Daily Mail приводит слова эксперта и сообщает, что чувство голода может быть обманчивым. Для проверки того, действительно ли человек хочет есть, нужно использовать простой метод, получивший название «брокколи-тест».

Суть такого способа проста – когда человек хочет есть и уже готов взять булочку или что-то подобное, ему стоит представить вместо желаемого блюда тарелку с брокколи. Если аппетит не исчез и человек мысленно готов есть брокколи вместо ароматной выпечки – он действительно голоден. Если же желание есть пропало после мысли об овощах – никакого голода не было.

По словам эксперта, человек может есть от скуки, от стресса или же при острой потребности в ощущении комфорта. Многие считают, что чашка кофе и кусок торта не навредят организму, а лишь позволят расслабиться. На самом же деле, мозг старается компенсировать нехватку положительных эмоций калориями, что может заметно отражаться на фигуре.