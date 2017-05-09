Ученые сообщили, как цвет банана влияет на его полезные свойства
Опытные ученые сообщили, что не все бананы одинаковые по своим свойствам. Медики выяснили, что многое зависит от цвета самого плода, от которого и будет зависеть польза банана.
Всем известно, что бананы, в зависимости от своей зрелости, могут быть от темно-зеленого до коричневого цвета. Ученые утверждают, что людям с лишним весом лучше всего употреблять неспелые бананы, которые имеют зеленый цвет. Спелые же бананы желтого цвета являются отличным средством для профилактики простуды, утверждают ученые.
Больше всего сахара содержатся в очень зрелых бананах, которые имеют характерный коричневый цвет. Такие бананы помогут человеку побороть депрессию и улучшить настроение. Однако диетологи рекомендуют не злоупотреблять бананами, поскольку они имеют высокую калорийность.