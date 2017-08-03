В России создали термометр, которые передаёт данные о температуре на телефон

Российские разработчики объявили о создании нового цифрового термометра, которые получили возможность синхронизации данных со смартфонами. Известно, что рабочее название устройства – «Термоскан».

В отличие от обычного цифрового градусника, гаджет оснащён модулем Bluetooth, благодаря которому владелец сможет передать информацию с него на мобильный. Главным достоинством разработки является компактность и удобство – во время сна градусник находится на руке, поэтому раздавить или разбить его невозможно; также во время мониторинга температуры на смартфон приходит оповещение о её повышении или снижении. Инженеры сообщают, что на российском рынке разработка появится в двух вариантах: с экраном и без него.

Медицинские представители, протестировав термометр, оставляют положительные отзывы и рассчитывают на успешную продажу в сфере здравоохранения, так как основную массу товаров на данный момент составляют импортные изделия.