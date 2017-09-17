В Сыктывкаре появилась скорая помощь для страдающих от похмелья

Необычная скорая помощь в столице Коми начала работать 1 июня, услуги врачей платные, а возможность вызова – круглосуточная. Автором идеи и руководителем новой медицинской структуры стал Виктор Фельцингер.

По словам Фельцингера, он 10 лет планировал открыть скорую помощь для тех, кто страдает от похмелья. Только сейчас у него появилась возможность реализовать этот проект, чем он и занялся. Скорая помощь для страдающих от похмелья поможет людям справиться с симптомами алкогольного застолья и «вернет их к жизни» после чрезмерной дозы спиртного.

У Фельцингера большие планы. Мужчина намерен и дальше развивать такую услугу. На данный момент, скорая помощь поможет людям лечиться от алкогольной интоксикации. Какую еще сферу затронет деятельность Фельцингера – пока не известно.

Медики необычной скорой помощи имеют при себе портативное устройство для анализа крови. Этот прибор помогает врачам определить состояние «похмельного» больного и назначить ему необходимое лечение. В такой скорой есть врач-анестезиолог и фельдшер, группа медиков имеет в своем распоряжении спецоборудование и необходимые медикаменты.

По данным, от алкогольного отравления в Коми за прошлый год погибли порядка 600 человек. Предполагается, что медики необычной скорой помощи могут помочь людям с зависимостью от спиртного.