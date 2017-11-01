В России робот-хирург впервые провел операцию на мозге человека

Благодаря специальному роботу врачи смогли взять образцы опухоли, которая находится в глубинных отделах головного мозга мужчины. Без такой биопсии пациенту не представлялось возможным назначить лечение, а филигранная точность робота сделала это возможным.

Как сообщается, в НИИ имени Склифосовского впервые прошла опе6рация, в которой был задействован робот-хирург. Пациентом был мужчина, у которого обнаружили опухоль в глубинных отделах головного мозга. Данное образование находится в очень труднодоступном месте для операбельного вмешательства, что делает лечение практически невозможным.

Однако, медики нашли метод, который помог взять образцы опухоли. Без биопсии не представлялось возможным решить, как лечить данного пациента. Опухоль находится рядом со здоровыми тканями мозга, малейшая погрешность могла бы стать причиной критических последствий. Рука хирурга могла бы дрогнуть, а ошибки были бы непоправимыми.

Робот, в отличии от человека, ошибиться не сможет. Врачи сделали пациенту компьютерную и магнитно-резонансную томографии. Полученные данные они совместили и высчитали точку, через которую игла сможет проникнуть сразу к опухоли, не задев других тканей. Затем, на голову пациента установили специальное крепление для робота, по нему он движется будто бы рельсам. Робот, используя заложенные в него данные, высчитал ту самую точку. Затем, уже по «наводке» устройства, медик извлекают образец опухоли. Предполагается, что пациент уже через день сможет вернуться домой, а врачи проанализируют его опухоль и смогут назначить ему лечение.