Страшнее Эболы: ученые угрожают смертельной эпидемией воздушно-капельного вируса

Исследователи из Школы общественного здравоохранения при Университете Джона Хопкинса прогнозируют смертоносную эпидемию вируса, передающегося по воздуху. Выдержки из работы появились на портале Phys.org.

Ученые предполагают, что до конца 21 века человечество пострадает от вирусных микроорганизмов, которые начнут быстро размножаться и провоцировать тяжелое заболевание. Этот недуг окажется опаснее нашумевших Эболы и Зика. Виной тому станет нестабильная РНК-структура вирусов. Из-за особого строения нуклеиновых кислот они смогут мутировать и подстраиваться под существующие медикаменты.

Медики разработали условную модель болезни, чтобы определить главные свойства для возникновения эпидемии. Прежде всего, человек должен быть носителем и распространителем заразы до проявления первых симптомов. Во вторую очередь, РНК-вирусу необходимо быть незнакомцем для иммунитета большинства переносчиков. Обманув защитные функции организма, микроорганизмы смогут дольше развиваться, оставаясь незамеченными для носителя и окружающих его потенциальных жертв.