Стоматолог рассказала о неожиданных опасных заболеваниях, симптомом которых является неприятный запах изо рта

Ведущие радио Sputnik Кыргызтан взяли интервью у стоматолога Салтанат Усеновой, которая дала слушателям важную информацию о том, что очень часто неприятный запах изо рта может быть симптомом различных опасных заболеваний.

По словам стоматолога, примерно половина нашей планеты постоянно сталкивается с этой проблемой. Многие используют для этого жевательные резинки, средства для полоскания рта и другие средства, которые могут на время избавить их от этого неприятного симптома. Однако этот запах в большинстве случаев может быть связан с медицинскими проблемами, а к врачу из-за такой мелочи мало кто обращается.

Усенова назвала несколько причин, по которым может возникать неприятный запах. Это может быть связано с тем, что человек не пользуется средствами гигиены, плохо питается, часто употребляет кофе, газированные напитки, алкоголь или табак.

В 85% случаев это также может быть связано с периодонтом, кариесом или заболеванием слизистых. Однако неприятный запах может говорить так же и о соматических заболеваниях. В основном врач перечисляет такие заболевания как сахарный диабет, дисфункция печени, почечная недостаточность и болезни желудочно-кишечного тракта. Помимо этого в 8% случаев встречаются еще и ЛОР-заболевания.