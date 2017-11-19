Доктор Комаровский рассказал, как правильно выбирать мебель в детскую

Евгений Комаровский – самый популярный доктор России, рассказал своим подписчикам о том, как правильно выбрать мебель в детскую комнату. Оказалось, что кроме безопасности, экологичности и красоты существуют другие признаки.





Мебель должна подходить ребёнку согласно его половой принадлежности, возрасту и потребностям, которые меняется из года в год. Поэтому мебель должна быть такой, чтобы с возрастом ощущение «своего» у ребёнка не пропадало. Мебель обязательно должна быть надёжной и тщательной закреплённой. Например, некоторые компании предлагают услуги крепления шкафов и стеллажей на ремни.





Также мебель должна полностью выполнять свои основные функции: вмещать все вещи, учебные принадлежности и игрушки и экономить пространство. Так пустоту под кроватью можно заполнить дополнительным вместительным ящиком. Современная мебель обязана «расти» с ребёнком. Не каждый родитель согласится делать ремонт каждые три года. Поэтому следует заранее искать компанию, предлагающую универсальную трансформирующуюся мебель, чтобы ребёнок постоянно чувствовал себя удобно.