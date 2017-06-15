В Челябинской области растут случаи заболевания менингитом

Специалисты назвали ситуацию с заражениями менингитом в Челябинской области опасной для окружающих.

Анатолий Семенов подписал специальное постановление о том, что в Каслинском районе всем жителям должны провести вакцинацию от менингита.

В 2017 году было зафиксировано 4 случая заболевания менингитом в Каслях. На долю одного района выпало 22% от всех случаев заражения данной болезнью во всем регионе. Такие показатели были впервые за 13 последних лет.

Подтверждается, что такая же ситуация сохранилась и в 2018 году.

Специалисты считают, что в Каслинском районе развивается эпидемия и эта ситуация требует проведения специальной профилактики.

В первую очередь врачи хотят вакцинировать детей до 8 лет, так как у них данная инфекция чаще всего проходит в тяжелой форме и осложнения могут привести к летальному исходу. А также прививки сделают студентам из университетов, колледжей и школ. Проведение вакцинации пройдет до 1 июля этого года.