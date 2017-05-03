Ученые из США опубликовали "прорывное" исследование о связи питания и продолжительности жизни

Группа американских ученых провели "прорывное" исследование о зависимости продолжительности жизни от количества съеденной пищи. Работа опубликована в научном журнале Nature.

Исследователи из США Стивен Смит, Джеффри Бёртон, Дор Ильясова, Корби Мартин и Эрик Равуссин под руководством Лианы Редман провели масштабный эксперимент. Сначала подопытными стали черви. Биологи проверили, насколько калорийность влияет на срок их жизни. Одна группа червей питалась в неограниченных количествах, а другой еду выдавали порционно. Оказалось, что члены второй группы жили намного дольше. Позднее результаты подтвердились в ходе аналогичных тестов с лабораторными крысами и шимпанзе.

Получив первые успехи, американцы приступили к испытаниям на людях под эгидой программы борьбы со старением. Как и прежде, добровольцев разделили на две группы, в одной из которых питательность была сокращена на 15%. Чтобы заметить изменения в организме, ученые следили за метаболизмом и различными показателями биологического старения. К примеру, собирались пробы вдыхаемого воздуха и анализировались образцы тканей на предмет активности генов, влияющих на старение.

Выяснилось, что при сокращении калорий у людей наблюдается лучшее усвоение кровью кислорода, особенно во сне. Мониторинг дыхания показал, что при ограничении рациона улучшается также липидный обмен. Таким образом, ограничение в пище на 15% способно существенно продлить жизнь человека. Более того, Лиана Редман вместе со своими коллегами доказала, что даже непродолжительное ограничение в пище приносит положительные плоды для всего организма.