Ученые открыли новую угрозу чая в пакетиках для здоровья

Руководство компании по производсту чая Newby Teas заказали у специалистов исследование по выявлению угрозы чая для здоровья потребителей. Ученые выяснили, что чрезмерное употребление этого продукта вызывает неприятное заболевание.

Речь идет о таком недуге, как флюороз. Он проявляется в виде пестрого цвета зубной эмали. Исследователи установили, что в пакетированных чаях дешевого производства содержание фтора может превышать безопасную концентрацию до шести раз. В целом, этот элемент полезен для организма, однако в больших количествах вызывает проблемы суставов и зубов.

Выводы экспертов дополнили сотрудники Всемирной организации здравоохранения. Они утверждают, что ежедневно человеку стоит пить не больше 4 порций чая из пакетиков. При этом напиток не рекомендуют подслащивать сахаром, медом или другими продуктами. В целом, лучше вообще ничего не добавлять, даже излюбленное британцами молоко.

Тем не менее, специалисты нашли в чае и полезные тонизирующие свойства. Лучше всего на организм влияют зеленые сорта. При соблюдении дозировки опасного воздействия на здоровье можно с легкостью избежать.