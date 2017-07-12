«Резкий рост заражения»: в Башкирии у 100 беременных женщин обнаружили ВИЧ-инфекцию

Эпидемиологи Башкирии сообщили о резком росте тенденция заражения ВИЧ-инфекцией. С начала 2018 года в республике у 100 беременных женщин нашли инфекцию ВИЧ.

Как сообщается, большинство из ВИЧ-инфицированных беременных женщин уже родили. За этот период были рождены 67 детей, здоровье которых теперь находится под постоянным контролем медиков. Как указали врачи, половина из женщин, инфицированных ВИЧ, живут в социальной группе с достаточным уровнем благосостояния.

В общей сложности, с начала года в Башкирии выявили 476 человек, в крови которых нашли инфекцию ВИЧ. Такой показатель значительно превышает статистику прошлого года по аналогичному периоду.

Статистика от эпидемиологов вызывает у экспертов ряд опасений. Специалисты утверждают о важности принятия чрезвычайных мер. Однако, на сегодня еще нет программы, способной предложить медикам и региону ряд мер, который бы помог снизить пугающую статистику. По состоянию на конец марта, в городах Башкирии живет порядка 11 196 людей с ВИЧ. В селах региона зафиксировано 6 312 человек, больных ВИЧ-инфекцией. Тенденция требует внимания и решительных мер. Врачи вновь напоминают о ряде основных правил безопасности от заражения ВИЧ.