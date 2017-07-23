Ученые создали препарат для торможения рассеянного склероза

Международная команда ученых создала препарат-сипонимод, который способен снизить развитие тяжелой формы рассеянного склероза. Об этом пишет The Lancet.

Заболевание заставляет иммунитет человека портить нервные окончание. В итоге больной страдает от серьёзных симптомов, таких как плохое зрение, проблемы с координацией, депрессия, ухудшение интеллектуальных способностей. Вначале склероз проявляется эпизодическими обострениями, которые на долгое время сменяются периодом ослабления симптомов. Но через десяток лет недуг програссирует и переходит во вторично-прогрессирующую форму - ухудшения учащаются и стремятся к хроническим.

Медики из Франции, Канады, США, Великобритании и Швейцарии разработали сипонимод, который снижает количество лимфоцитов и таким образом не дает иммунитету разрушать нейроны. Это лекарство также способствует регенерации оболочки миелина, покрывающей волокна.

Создатели провели финальную фазу клинических испытаний в 292 исследовательских центрах и теперь делятся результатами. Действие препарата испытали 1099 человек от 18 до 60. Их показатели сравнилии с 546 участниками, которым давали плацебо. Пациентам ежегодно делали МРТ мозга и раз в три месяца проводили обследование. Доказано, что состояние принимавших сипонимод ухудшалось на 20% меньше.

Есть и отрицательные побочные эффекты. Среди них: лимфопения, повышение печеночных ферментов и давления, а также аритмию.