Периодический приём Виагры снижает угрозу развития рака кишечника

Медики обнаружили, что регулярный приём Виагры в малых дозах существенно снижает вероятность заболеть раком толстого и тонкого кишечника. Результаты исследований опубликованы на ресурсе EurekAlert.

Сотрудники Медицинского колледжа Джорджии при Университете Августе, взаимодействуя с коллегами из грузинского Центра рака заметили ещё одно благотворное влияние препарата на организм. Оказалось, что действие Виагры мешает развиваться полипам и препятствует скоплению клеток в опухоли.

Ошибочно предполагать, что компоненты этого медикамента применяются лишь для усиления потенции. Теперь же исследователи во время экспериментов на мышах зафиксировали, что вещество блокирует генетические мутации, которые провоцируют рост полипов и развитие околоректальных раковых образований. Определенные порции Виагры позволили снизить число потенциальных опухолей примерно на 50%.

Даррен Браунинг добавил, что Виагра воздействует не только на мышцы у кровеносных сосудов, но и повышает химический циклический GMP, влияющий на эпителий кишечника. Однако полезные антиканцерогенные свойства Виагры эффективны исключительно в качестве профилактики и неспособны справиться с уже существующим раком.