Биохимик из Новгорода разработал препарат против алкогольной зависимости

Молодой биохимик их Великого Новгорода разработал инновационный препарат против алкогольной зависимости. Об этом пишут региональные СМИ.

Проект медикаментов, снижающих тягу к алкогольным напиткам, создал Сергей Ереско, выпускник НовГУ. Ученый реализовал свою идею по созданию доступного средства, способного справиться с проблемой алкоголизма. Разработка уже получила положительные отзывы у сотрудников Института экспериментальной медицины и специалистов Санкт-Петербургского ИТМО. Они успешно провели для продукта этап клинических испытаний, а также изготовили первую тестовую партию. В скором времени его должны зарегистрировать и выпустить на рынок.

Медикамент воздействует на организм по уникальному принципу. Сергей Ереско провел собственные исследования и выявил закономерность, согласно которой на стремление к алкоголю влияет вещество грелин. Концентрация этого природного гормона повышается во время похмельного синдрома. Разработанное лекарство снижает производство грелина. В результате чего стремление выпить спиртного намного снижается.