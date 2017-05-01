Ученые: Рак груди может поражать молодых мужчин

Рак молочной железы обычно ассоциируется с женщинами, но в редких случаях мужчины также страдают от опухолей в груди. Эксперты назвали основные признаки и симптомы рака груди у мужчин.

Ведущие онкологи США назвали простые способы, которые помогут мужчинам исключить наличие онкологических опухолей в груди. Специалисты рекомендуют осматривать мужскую грудь, как и женскую, при помощи пальпации. Для этого необходимо пальцами по часовой стрелке прощупывать каждую грудь по очереди. Также для мужчин важно следить за размером, формой и контуром каждой груди.

Ученые утверждают, что рак молочной железы примерно в 100 раз менее распространен у мужчин, нежели у женщин. Однако нельзя утверждать, что у молодых мужчин рака груди быть не может. Даже безобидный комок в подмышках должен насторожить мужчину и являться поводом для обращения к врачу-онкологу.