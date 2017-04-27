Учёные: использование ингаляционных кортикостероидов повышает риск переломов

Канадские учёные пришли к выводу, что постоянное применение ингаляционных кортикостероидов может быть опасно. Оно повышает риск перелома тазобедренного сустава.

Доктор Анна Гонсалес из Центра здоровья в Монреале и её коллеги использовали данные базы здравоохранения Канады для выявления числа пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких, пострадавших от переломов бедра или тазобедренного сустава во время и после применения ингаляционных кортикостероидов. Они исследовали данные с 1990 по 2015 год. В группу изучаемых вошли мужчины и женщины всех возрастов, применявшие разные дозы кортикостероидов.

Выяснилось, что 19 396 из 240 110 пациентов получили подобные переломы в течение 5 лет после применения ингаляционных кортикостероидов. Выявлено, что чем дольше и чем более значительные дозы кортикостероидов принимал пациент, тем больше возрастал риск перелома. Разницы между реакцией мужчин и женщин не выявлено.