Главу российского Минздрава избрали сопредседателем Независимой комиссии высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям

Доктор Тедрос Адханом Гебрейесус в октябре 2017 г. создал Независимую комиссию высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям. Ее основание было продиктовано подготовкой к совещанию высокого уровня по неинфекционным заболеваниям Генассамблеи ООН. В пятницу стало известно об избрании сопредседателем комиссии Вероники Скворцовой, которая руководит отечественным Минздравом. Об этом рассказал официальный сайт ведомства.

В настоящее время России принадлежит одна из лидерских ролей в мире относительно профилактики и борьбы с заболеваниями неинфекционного типа. В нашей стране налажена система по успешному предотвращению развития таких заболеваний на ранних стадиях.

Интересно, что предпринимаемые Минздравом РФ меры способствовали тому, что в стране растет продолжительность жизни населения. Так, с 2012 г. она прибавила 2,44 года, достигнув отметки в 72,68 лет. Смертность в то же время снижается. Так, за прошлый год (в сравнении с 2012 г.) ее показатель понизился на 6,8%.