Учёные: реабилитация больных с инфарктом должна быть индивидуальной

Реабилитация больных с инфарктом должна основываться на персональных рекомендациях. Самостоятельное лечение без контроля врача может принести вред.

Некоторые пациенты предпочитают проходить курс реабилитации после болезней сердца и инфарктов самостоятельно. В эту категорию чаще всего попадают работающие женщины и пожилые пациенты. Учёные называют такой подход рискованным. В Международном журнале кардиологии появилось новое исследование, доказывающее необходимость индивидуального подхода к каждому пациенту с сердечными заболеваниями. Пациентам необходимо регулярное наблюдение у врача и точная диагностика всех изменений в организме.

Программа реабилитации должна учитывать возраст, пол пациента, тяжесть перенесённого заболевания и некоторые другие факторы. В настоящее время учёные разрабатывают персональные программы реабилитации для пациентов, где средством связи между доктором и пациентом является мобильный телефон. Такая программа поможет врачам отслеживать состояние пациента, а больному поскорее вернуться в комфортные домашние условия.