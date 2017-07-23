Препарат ученых из Японии лечит от гриппа за сутки

Ученые из Японии, которые работают в интересах компании Shionogi & Co, представили новый препарат, который лечит грипп в течение суток. Чтобы доказать действие всего одной дозы, они провели эксперимент, в котором поучаствовали почти полторы тысячи человек.

Стало известно об универсальном препарате, который лечит грипп в течение суток. О его разработке сообщили специалисты компании Shionogi & Co, базирующейся в Японии. Они сообщают, что лекарство действительно работает и составит серьезную конкуренциюдругим известным на сегодня препаратам, прохождение курса которых помогает избавиться от вируса в течение трех-пяти дней.

Новый препарат назвали балоксавир марбоксил (baloxavir marboxil). Он повышает устойчивость клеток в организме бороться с вирусом. Между тем, его действие настолько сильное, что может вылечить человека за сутки. Это было продемонстрировано на примере эксперимента. Людей, которые захотели принять участие в эксперименте, разделили на три группы. Одна группа принимала новый препарат, другая проходила курс осельтамивира, а третья пила плацебо. Результат удивил всех, ведь большая часть тех, кто выпил всего одну дозу балоксавира, избавились от гриппа в течение 24 часов.