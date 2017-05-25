Кардиологи из Томска впервые начали имплантировать «умные» дефибрилляторы

В Томске кардиологи впервые начали имплантировать дефибрилляторы нового поколения от корпорации Medtronic. «Умные» устройства помогают функционированию сердца больного, предотвращая смертность. О новшестве рассказал один из врачей хирургического отделения Томского НИИ Денис Лебедев.

В Томске начали проводить первые операции по вживлению больным пациентам дефибрилляторов нового поколения. На сегодняшний день было проведено три таких манипуляции, каждая из них прошла и закончилась успешно. «Умные» устройства стали применять в тех случаях, когда у пациентов есть повышенный риск возникновения инсульта, также их имплантируют тем, кто страдает сердечной недостаточностью. Прибор действует так, что благодаря нему все камеры сердца сокращаются синхронно. Именно так орган и должен функционировать, поэтому это благотворно сказывается на здоровье и жизни человека.

Конечно же, прибор стоит огромных денег, однако сейчас его имплантируют за счет государства. Отбор пациентов проводится в соответствии с их показателями состояния здоровья. Операция с установкой дефибриллятора довольно сложна, пока что на нее имеют лицензию лишь специалисты из НИИ в Томске.