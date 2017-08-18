В Sanofi Pasteur разработают универсальную вакцины против гриппа

В корпорации Sanofi Pasteur разработают универсальную вакцину, которая будет применима для борьбы с любыми штаммами вируса. Благодаря этому ее больше не придется дорабатывать в других сезонах.

В корпорации Sanofi Pasteur сообщили о своих планах на ближайшее будущее, согласно которым ее ведущие специалисты займутся разработкой универсальной вакцины от гриппа. Она будет отличаться от той, которая до сих пор применялась в борьбе с вирусом. Так, ранее за ее основу брался куриный белок. Ранее такие средства имели успех, однако в последнее время специалистами было замечено, что вакцина больше не работает в полной мере и не может защитить от эпидемии. Здесь речь также идет и вспышке болезни по США.

Проблема перерастает в глобальную, а потому Sanofi Pasteur взялись за немедленную подготовку к разработке препарата. Он будет создан на основе клеток млекопитающих. По этой причине корпорации пришлось заключить соглашение с SK Chemicals, так как именно этой компании принадлежат права на клеточную технологию.